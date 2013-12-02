Значна частина життя жінки йде на переживання

Щороку жінки витрачають десь місяць на занепокоєння з приводу свого зовнішнього вигляду, пише Меддэйли. Зокрема, жінки перймаються щодо одягу, волосся, ваги, форми тіла і шкіри. У тиждень ці переживання віднімають в середньому 12 годин і 4 хвилини, а на рік - 26 днів.

Найбільше часу йде на підбір одягу - 50 годин на тиждень тільки на вибір, а потім ще 1 годину 32 хвилини на переживання з приводу того, чи добре сидить вибраний наряд .

Наприклад, думки про зайву вагу віднімають годину 46 хвилин, думки про те, що вагу потрібно набрати, - 22 хвилини. А от хвилювання з приводу кучерявих або жирного волосся займають 57 хвилин життя. Хороший колір обличчя і сам колір шкіри також важливі для багатьох жінок, про це говорять 2 год 22 хвилини на тиждень.