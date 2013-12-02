Дитину необхідно постійно контролювати - психологи

Якщо за дитиною віком 11 років батьки погано стежать, і якщо ступінь батьківського контролю до 14 років знижується ще більше, то ризик участі підлітка в азартних іграх в 16-22 роки значно зростає.

Дослідники з Колумбії і Школи громадського здоров`я Блумберг простежили за 514 підлітками. 85 % з них потрапили в "стабільну групу". За ними батьки постійно стежили аж до 14 років. Відносно 15 % учасників сила батьківського контролю поступово слабшала. Діти з ругої групи найчастіше приймала участь в азартних іграх.

Коментує старший дослідник Сільвія Мартінс: "Загалом, якщо порівнювати дві групи, показники батьківського контролю особлива не відрізнялися. Але навіть незначні відхилення виливалися в реальні проблеми. Не секрет, що в міру дорослішання діти проводять все більше часу за межами дому, а батьки дозволяють їм активніше спілкуватися з друзями ".

Середовище може накладати свій негативний відбиток. З цієї причини батьки повинні бути обачними пам`ятати: діти з якогось моменту прагнуть до незалежності. Але їм не вистачає зрілого ставлення до життя. Підсумок - підлітки вплутуються в сумнівні афери і починають, зокрема, захоплюватися азартними іграми.