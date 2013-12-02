Жирна морська риба захищає нервові клітини

Кращий продукт для кар`єристів - жирна риба.. Вона багата кислотами омега-3, які позитивно впливають на роботу головного мозку: покращують пам`ять і концентрацію уваги, запевняють фахівці з Університету Піттсбурга.

А їх колеги з Нортумбрійского університету у Великобританії додають, що ненасичені жирні кислоти омега-3 покращують приплив крові до головного мозку.

Крім позитивно впливу на роботу мозку, омега-3 також покращує стан судин і кісток, нормалізує рівень холестерину в крові, послаблює біль, захищає нервові клітини мозку. Зазначимо, що омега-3 також міститься в лляній і гірчичній олії.

health.passion.ru