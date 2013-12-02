Сік алое оздоровлює шлунково-кишковий тракт

Згідно з багаторазовим науковим дослідженням, сік алое благотворно впливає на весь шлунково-кишковий тракт. За наявності суттєвих проблем з травленням народні цілителі рекомендують пити тричі на добу по 8 – 10 крапель свіжоприготованого соку алое. Досить часто стійкі хронічні запори супроводжують захворювання шлунка. Сік алое ефективно допомагає впоратися з такими неприємними проявами. Для запобігання хронічних закрепів рекомендується тричі на добу приймати всередину по чайній ложці свіжоприготованого соку рослини алое, приблизно за 30 хвилин до прийняття їжі.

Як правило, при захворюваннях шлунка характерний періодичний біль, що супроводжуються сильною нудотою, в деяких випадках блювотою. Безумовно, при таких симптомах необхідно терміново звернутися до лікаря-гастроентеролога для проведення спеціального обстеження, однак поряд з запропонованими медикаментозними лікарськими препаратами допомагає впоратися з болем рослина алое. Чудовим домашнім лікарським засобом, приготовленим на основі кімнатного рослини алое, є його використання разом з натуральним бджолиним медом.

Для приготування цього ефективного лікарського засобу необхідно листочки рослини алое деякий час виморозити в морозилці. Час виморожування становить приблизно два тижні.. Потім підготовлені листя алое заливають водою у пропорційному відношенні 1:3. Приблизно через півтори години віджимають одержаний сік. Отриманий таким чином сік змішують з натуральним медом і подрібненими волоськими горіхами Пропорції повинні бути наступні: меду 5 частин, подрібнених волоських горіхів 3 частини соку рослини алое одна частина.. Рекомендоване дозування при вживанні такого природного лікарського засобу: одна столова ложка за 30 хвилин до прийому їжі. Курс лікування становить 1 – 2 місяці.