Страхи батька передаються синові
Пережитий страх може передаватися по спадковості наступним поколінням і відбиватися на їх поведінці. До такого висновку прийшли учені з Медичного центру Університету Эморі в Атланті.
Експеримент на лабораторних мишах показав, що травмуючі події впливають на активність генів шляхом хімічної модифікації ДНК в спермі. Через це змінюються робота мозку і поведінка їх нащадків.
В ході експерименту мишей навчили боятися певного запаху (цей запах супроводжував стресову ситуацію).
Вивчення складу сперми показало, що ділянка ДНК, в якій розташований ген рецептора, чутливий до цього запаху, модифікована у дітей і внуків самців-учасників експерименту.
У мозку також виявлені відповідні зміни. В результаті два покоління нащадків цих мишей також боялися даного запаху.
Також виявлено, що спадкова пам`ять передається тільки по чоловічій лінії.
Це дослідження важливе для розуміння виникнення страхів і фобій.