Страхи батька передаються синові

Пережитий страх може передаватися по спадковості наступним поколінням і відбиватися на їх поведінці. До такого висновку прийшли учені з Медичного центру Університету Эморі в Атланті.

Експеримент на лабораторних мишах показав, що травмуючі події впливають на активність генів шляхом хімічної модифікації ДНК в спермі. Через це змінюються робота мозку і поведінка їх нащадків.

В ході експерименту мишей навчили боятися певного запаху (цей запах супроводжував стресову ситуацію).

Вивчення складу сперми показало, що ділянка ДНК, в якій розташований ген рецептора, чутливий до цього запаху, модифікована у дітей і внуків самців-учасників експерименту.

У мозку також виявлені відповідні зміни. В результаті два покоління нащадків цих мишей також боялися даного запаху.

Також виявлено, що спадкова пам`ять передається тільки по чоловічій лінії.

Це дослідження важливе для розуміння виникнення страхів і фобій.

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