Пацієнтів з ВІЛ пропонують лікувати радіоімунотерапією

Можливий спосіб лікування ВІЛ-пацієнтів, в основі якого лежить "вбивство" радіоактивним випромінюванням клітин, заражених вірусом імунодефіциту людини, запропонували вчені з США, які представили результати своєї роботи на 99-й асамблеї Радіологічного товариства Північної Америки (Radiological Society of North America).

Автори роботи з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна в Бронксі (Albert Einstein College of Medicine in the Bronx) відзначають, що високоактивна антиретровірусна терапія (ВААРТ), що призначається людям з ВІЛ, лише знижує рівень вірусу в крові до дуже низьких значень, але не вбиває клітини, заражені вірусом.

Для знищення цих клітин вчені вирішили поряд з ВААРТ застосувати радіоімунотерапію - методику, розроблену для лікування раку. Молекулярні конструкції прицільно атакують тільки ракові клітини і вбивають їх за допомогою радіоактивного випромінювання.

Учені використовували короткоживучий радіоізотоп вісмут - 213, яким "навантажували" моноклональні антитіла до одного з білків, що знаходяться на поверхні заражених ВІЛ клітин. Ці антитіла учені додали до зразків крові, взятих у 15 осіб з ВІЛ, і отримували антиретровірусну терапію. У результаті загинула значна кількість клітин, заражених вірусом, а сусідні здорові клітини залишилися неушкодженими.

Крім того, дослідники перевірили свою методику на лабораторній моделі центральної нервової системи. Антитіла з ізотопом успішно долали штучний мозковий бар`єр, через який не проникають ліки, які не пошкоджували його, і вбивали інфіковані вірусом нервові клітини.

Наступним кроком учених стануть клінічні випробування радіоізотопного методу за участю ВІЛ-пацієнтів.