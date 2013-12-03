У Московській області зафіксовані випадки черевного тифу

Черевний тиф діагностований вже у 11 осіб, що проживають в одному з гуртожитків підмосковного Подольська (Росія), пише Российская газета. Серед хворих - двоє підлітків 13 і 17 років. У Міністерстві охорони здоров`я стверджують: про епідемію черевного тифу в регіоні мови не йде.

Заразу виявили в колишньому гуртожитку Подільського цементного заводу, де проживало близько 200 осіб. Всі вони приїхали в Підмосков`я на заробітки з сусідніх регіонів і країн ближнього зарубіжжя.

"Це гуртожиток зараз знаходиться в приватних руках і в місті на хорошому рахунку - ні заворушень , ні антисанітарії " , - розповів "РГ" начальник управління з інформаційної політики і взаємодії з громадськими організаціями адміністрації міста Подольська Борис Денисов. Тому, стверджує місцева влада, джерело зарази треба шукати не в Подольську, а там, звідки прибули вже заражені гастарбайтери. Це підтверджується і тим фактом, що жоден з корінних жителів міста до лікарів із симптомами тифу досі не звернувся.

Всі хворі госпіталізовані в міську лікарню, їх стан оцінюється як задовільний.

"Люди, які контактували з хворими, під щоденним медичним спостереженням", - каже обласний міністр охорони здоров`я Ніна Суслонова .

Медики вже обстежили близько тисячі чоловік, включаючи педагогів і учнів школи і студентів коледжу, де навчалися два заражені підлітка. А мешканців гуртожитку оперативно вакцинували проти тифу.