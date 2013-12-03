Перекис водню отруює клітини раку
12:45, 03 грудня 2013Зарубіжні новини
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Вчені працюють над новими ліками
Ракові клітини мають систему захисту від окисного стресу - активних сполук кисню. Проте вчені Північно- Західного Університету знайшли молекули, які блокують дану систему, передає РИА "Новости". Зроблене відкриття особливо актуальне для лікування недрібноклітинного раку легенів.
Насправді, самі пухлини виробляють активні форми кисню. Щоб не постраждати від них, клітини починають перевиробляти білки - антиоксиданти, націлені на небезпечні сполуки, в числі яких і перекис водню. Якщо розробити ліки, що не дають працювати цим антиоксидантам, рак буде переможений .
Як антиоксидант в пухлинах діє білок SOD1. Експерименти показали: молекула ATN- 224 (відноситься до аналогів тетрамолібдатов) гальмує активність білка. Більш того, дана молекула справляється і з іншими білками - антиоксидантами з числа глутатіонредуктаза і пероксіредоксинів. Останні націлені на перекис водню.
Якщо антиоксиданти не працювали, в ракових клітинах накопичувалася перекис. Підсумок - зменшення розміру пухлини. Якщо ж ATN- 224 поєднували з іншим препаратом, що сприяє апоптозу, програмованої клітинної смерті, ефективність лікування виростала в рази.
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