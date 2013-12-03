Перекис водню отруює клітини раку

Ракові клітини мають систему захисту від окисного стресу - активних сполук кисню. Проте вчені Північно- Західного Університету знайшли молекули, які блокують дану систему, передає РИА "Новости" . Зроблене відкриття особливо актуальне для лікування недрібноклітинного раку легенів.

Насправді, самі пухлини виробляють активні форми кисню. Щоб не постраждати від них, клітини починають перевиробляти білки - антиоксиданти, націлені на небезпечні сполуки, в числі яких і перекис водню. Якщо розробити ліки, що не дають працювати цим антиоксидантам, рак буде переможений .

Як антиоксидант в пухлинах діє білок SOD1. Експерименти показали: молекула ATN- 224 (відноситься до аналогів тетрамолібдатов) гальмує активність білка. Більш того, дана молекула справляється і з іншими білками - антиоксидантами з числа глутатіонредуктаза і пероксіредоксинів. Останні націлені на перекис водню.

Якщо антиоксиданти не працювали, в ракових клітинах накопичувалася перекис. Підсумок - зменшення розміру пухлини. Якщо ж ATN- 224 поєднували з іншим препаратом, що сприяє апоптозу, програмованої клітинної смерті, ефективність лікування виростала в рази.