Тренування позбавляють від паралічу внаслідок інсульту
12:59, 03 грудня 2013Зарубіжні новини
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За допомогою комп`ютерних технологій
Лікар Вівек Прабхакаран з Університету Вісконсін-Медісон тестує нову систему, яка обіцяє повернути рухливість пацієнтам , які пережили інсульт і стали паралізованими. Система включає в себе складний комп`ютерний інтерфейс і електричну стимуляцію м`язів, пише Меддэйли.
На даний момент систему перевірили лише на 8 пацієнтах, у яких була паралізована одна рука. Тренування з системою тривали протягом 6 тижнів. У підсумку повсякденні заняття типу розчісування волосся і застібання сорочки стали легше даватися. Притому, у всіх випадках інсульт відбувався за кілька років до початку експерименту.
Добровольці надягали шапочку з електродами, які вловлювали мозкові сигнали. Їх потім розшифровував комп`ютер. Він посилав невеликі розряди струму по проводах на накладки, закріплені на руці. Створювався ефект роботи справжніх нервових імпульсів, і м`язи активізувалися.
Також пропонувалася проста комп`ютерна гра - пацієнтам потрібно було потрапити по цілі, пересуваючи паралізованою рукою м`ячик. Практика тривала приблизно двох годин, усього 15 сесій. У мозку є дві півкулі і, якщо одна частина страждає від інсульту, при правильному тренуванні, друге може взяти на себе частину функцій першого. Відповідне тренування забезпечувала система.
Позитивні зміни в мозку зберігалися навіть через місяць після закінчення курсу терапії.
Оцінити потенціал системи можна тільки в рамках більш масштабного дослідження. Учений сподівається зібрати групу з 44 добровольців.
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