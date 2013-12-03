Тренування позбавляють від паралічу внаслідок інсульту

Меддэйли. Лікар Вівек Прабхакаран з Університету Вісконсін-Медісон тестує нову систему, яка обіцяє повернути рухливість пацієнтам , які пережили інсульт і стали паралізованими. Система включає в себе складний комп`ютерний інтерфейс і електричну стимуляцію м`язів, пише

На даний момент систему перевірили лише на 8 пацієнтах, у яких була паралізована одна рука. Тренування з системою тривали протягом 6 тижнів. У підсумку повсякденні заняття типу розчісування волосся і застібання сорочки стали легше даватися. Притому, у всіх випадках інсульт відбувався за кілька років до початку експерименту.

Добровольці надягали шапочку з електродами, які вловлювали мозкові сигнали. Їх потім розшифровував комп`ютер. Він посилав невеликі розряди струму по проводах на накладки, закріплені на руці. Створювався ефект роботи справжніх нервових імпульсів, і м`язи активізувалися.

Також пропонувалася проста комп`ютерна гра - пацієнтам потрібно було потрапити по цілі, пересуваючи паралізованою рукою м`ячик. Практика тривала приблизно двох годин, усього 15 сесій. У мозку є дві півкулі і, якщо одна частина страждає від інсульту, при правильному тренуванні, друге може взяти на себе частину функцій першого. Відповідне тренування забезпечувала система.

Позитивні зміни в мозку зберігалися навіть через місяць після закінчення курсу терапії.

Оцінити потенціал системи можна тільки в рамках більш масштабного дослідження. Учений сподівається зібрати групу з 44 добровольців.