Бутильована вода провокує головний біль

Якщо людина звикла пити воду з пластикової тари, то ризикує заробити мігрень, оскільки сполука, що міститься в пластиці, небезпечна з цієї точки зору. Йдеться про бісфенол А, який вже не раз пов`язували з ожирінням, безпліддям і серцевими нападами, пише The Daily Mail.

Фахівці Університету Канзасу закликають відмовитися від пластикових контейнерів для розігрівання їжі в мікрохвильовці, від пляшок і офісних кулеров зовсім. Взагалі ж перехід на свіжі продукти, що не вимагають зберігання в місткостях зі штучних матеріалів, може скоротити показники бісфенолу А в сечі на 66% всього за три дні. Така стратегія понизить гостроту і частоту нападів мігрені.

Ефект сполуки учені поспостерігали на прикладі щурів. Половині тварин давали сполуку раз на три дні. У результаті протягом години після введення дози бісфенолу А тварини ставали менш активними, уникали гучних звуків і яскравого світла, легко лякалися і демонстрували ознаки підвищеної чутливості голови. Все це були симптоми мігрені.

В цілому ж мозок гризунів говорив про приплив естрогену. А відомо, що мігрень нерідко зв`язана з несподіваною зміною в рівні даного жіночого статевого гормону. Саме бісфенол А по дії імітує естроген. До речі, бісфенол А вже заборонили використовувати у виробництві дитячих пляшок в ЄС, Канаді і Китаї.

meddaily.ru