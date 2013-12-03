У чаї з Китаю виявлено свинець

Чай прийнято вважати корисним напоєм. Проте останні дослідження Університета Альберти говорять про те, що багато видів чаю містять небезпечну концентрацію свинцю, яка може нашкодити вагітним і годуючим жінкам, пише The National Post.

Навіть мала кількість цього важкого металу небезпечна для нервової системи дитини, що розвивається. Як було встановлено, найнебезпечніший чай - з Китаю. Ймовірно, рослини вбирають в себе свинець разом з викидами з фабрик. До речі, фахівці особливо відзначають органічний чай, що заварюється 15 хвилин. У ньому багато свинцю. А ось чай з Індії або Шрі-Ланки можна пити сміливо.

В цілому учені досліджували 30 популярних марок чаю. 73% зразків, які заварювалися протягом 3 хвилин, і 83% зразків, що заварюються по 15 хвилин, мали концентрацію металу, що перевищує 5 мікрограми. Це в межах норми, але, якщо жінка п`є по 3-4 чашки чаю в день, загроза реальна.

Відомо: накопичення свинцю приводить до коми і навіть до смерті, в крайньому випадку. Частіше ж діагностується зниження IQ. А висока концентрація металу в крові майбутніх матерів зв`язується з гіпертонією, низькою масою тіла новонароджених, неврологічними проблемами і несподіваним перериванням вагітності.

meddaily.ru