Какао поліпшує пам'ять

Флаванолы, що містяться в какао, покращують просторову робочу пам`ять, що накопичує інформацію і робить її доступною для подальшої обробки, пишуть іноземні ЗМІ.

"Завдяки флаванолам людина краще виконує різні завдання на пам`ять", - зазначає керівник дослідження доктор Девід Кемфілд.

В експерименті брали участь 63 добровольці у віці від 40 до 65 років, які щодня протягом місяця пили шоколадний напій. Добровольців розділили на три групи.. Перша група щодня вживала 500 мілілітрів напою, друга – 250, а третя – напій-плацебо. При цьому ніхто з добровольців не знав, що саме він п`є.

Основні висновки були отримані в результаті порівняння результатів тесту на пам`ять, який добровольці пройшли як до початку прийому какао, так і після. "Під час тестування ми сканували мозок учасників експерименту", – зазначає доктор Кемфілд.

В ході дослідження різниці в точності або реакції не виявилося, але на початку і в кінці експерименту активність мозку значно відрізнялася.. Фронтальна та задня тім`яна області мозку, задіяні під час виконання завдань, були менш активними у тих, хто пив какао. Це означає, що люди, які пили какао, виконували завдання краще. Іншими словами, випивши напій, люди витрачали менше сил на виконання того ж завдання.

Тим не менш, вчені відзначають, що ще рано робити остаточні висновки, оскільки для більш точних результатів потрібно довгострокові дослідження.