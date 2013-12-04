Зайва маса тіла - беззаперечний чинник ризику

Ще недавно деякі фахівці говорили про "здорове ожиріння" - ситуації, коли у людини є надлишкова маса тіла, але особливих проблем зі здоров`ям немає. Як пише Меддейлі, ожиріння завжди небезпечне, навіть якщо показники холестерину, тиску та цукру в нормі. Це довело дослідження більше щодо 60 тисяч осіб.

Співробітники Госпіталю Маунт Синай спостерігали за станом серця людей понад 10 років. Виявилося, відсутність метаболічних розладів, що приховували чинники ризику, проявлялися з часом. Зокрема, збільшувалася ймовірність смерті від серцево-судинних недуг.

Отже, "безпечного" рівня ожиріння просто немає. Зайва вага - однозначний фактор ризику, каже представник Британського кардіологічного фонду. Взагалі ж має сенс дивитися на картину в цілому, а не виділяти окремі фактори ризику. Рекомендації стандартні: здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок і моніторинг основних показників здоров`я.