Мозок жінки принципово відрізняється від чоловічого

З цієї причини успішність виконання деяких завдань залежить від статі людини. Вчені з Університету Пенсільванії просканували мозок майже 1000 чоловіків, жінок, хлопчиків і дівчаток. Виявилося, мозкові ланцюга у чоловіків були спрямовані від передньої частини мозку в бік задньої (прямий поздовжній зв`язок). І дві півкулі з`єднували не так вже й багато ланцюгів. А от у жінок зв`язок півкуль мав перехресний характер.

Через ці особливості чоловіки в цілому однозадачні і краще освоюють одну справу. А ось жіночий мозок підходить для багатозадачності. Результати сканування підтвердили і підсумки когнітивних тестів. Зокрема, у жінок були вищі показники уваги, пам`яті на обличчя і слова, а також соціального пізнання. Чоловіки ж відзначилися в обробці просторової інформації та в сенсорно-моторній швидкості.

Коментує лікар Рубен Гур: "Виконана робота не тільки пояснить особливості поведінки людей, а й проллє світло на неврологічні розлади, нерідко пов`язані з статтю пацієнта ". Незалежні ж експерти підкреслюють, що в мозку немає жорстких зв`язків. Він постійно реорганізується. Тому чіткі математичні моделі не завжди оцінюють мозок правильно.