Чим небезпечна бутильована вода

Якщо людина звикла пити воду з пластикової тари, вона ризикує заробити мігрень, через небезпечні сполуки, що міститься в пластику. Йдеться про бісфенол А, який вже не раз пов`язували з ожирінням, безпліддям і серцевими нападами, пише Медпортал.

Фахівці Університету Канзасу закликають відмовитися від пластикових контейнерів для розігрівання їжі в мікрохвильовій печі, від пляшок і офісних кулерів зовсім. Взагалі ж перехід на свіжі продукти, які не потребують зберігання в ємностях зі штучних матеріалів, може скоротити показники бісфенолу А в сечі на 66 % всього за три дні. Така стратегія знизить гостроту і частоту нападів мігрені.

Ефект сполуки учені поспостерігали на прикладі щурів. Половині тварин давали сполуку раз на три дні. У результаті протягом години після введення дози бісфенолу А тварини ставали менш активними, уникали гучних звуків і яскравого світла, легко лякалися і демонстрували ознаки підвищеної чутливості голови. Все це були симптоми мігрені.

У цілому ж стан мозку гризунів свідчив про приплив естрогену. А відомо, що мігрені нерідко зумовлені різкими стрибками рівнів естрогену. Саме бісфенол А подібний за дією естрогену. До речі, бісфенол А вже заборонили використовувати у виробництві дитячих пляшечок в ЄС, Канаді та Китаї.