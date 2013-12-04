Телевізор робить дітей емоційно глухими

Не залишайте дітей надовго поруч з телевізором! Інакше, коли дитина може стати психологічно недорозвиненою, зокрема погано розбиратися в емоціях оточуючих. Це з`ясували американські вчені з Університету штату Огайо, пише www.mk.ru.

Здатність сприймати свої емоції і переживання інших людей формується приблизно до трьох - п`яти років. Для того щоб зрозуміти, як впливає на цю здатність телевізор, вчені під керівництвом Моллі Шарп провели експеримент за участі 107 дітей віком від 1,5 до 3 років, а також їхніх батьки. Дорослі повідомляли, скільки часу дитина проводить за переглядом передач або просто поблизу. Також батьки відповідали на питання, чи обговорюють вони з малюком думки і почуття героїв телепрограм. Дітям же давалися різні тестові завдання, в ході яких учені визначали здатність малюків розуміти, що оточуючі можуть мати якісь свої почуття і бажання. З`ясувалося, що діти, які проводили перед телевізором багато часу, слабо орієнтувалися в почуттях інших людей, навіть якщо вони дивилися освітні програми. Водночас малюки, з якими батьки обговорювали емоції героїв телепередач, розбиралися в чужих почуттях краще. На думку вчених, такі результати пояснюються тим, що в телепередачах герої і ситуації описуються зазвичай лише поверхово, і в результаті уявлення дитини про наміри, емоції та переконаннях інших можуть формуватися некоректно .

Коментар доктора психологічних наук з Інституту психології РАН , професора Маргарити Воловікової:

- Для виховання дитини необхідна близька людина, зазвичай, це мама. На прикладі дорослих малюк вчиться відносинам з іншими людьми. Повторення подій і стосунків є справжньою «школою» емоційного навчання. «Блакитний екран» - комп`ютера або телевізора - зробив сиротами при живих батьках багатьох малюків. У дорослої людини за сприйняттям фільму лежить міцний фундамент, що склався в нормальних умовах емоційної сфери. У дитини такого фундаменту ще немає, і сформувати його самостійно малюкові не під силу. Те, що відбувається на екрані може розважати дитину або давати їжу розуму, але це ніяк не пов`язано з його емоціями. У разі ж, коли дорослі пояснюють дитині, що відбувається на екрані, вони одночасно діляться з ним своїм досвідом, своїми переживаннями. Коли малюк не залишається наодинці з екраном , особистісних «похибок» вдається уникнути.