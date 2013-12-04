Стародавні люди мали вищий інтелект, ніж вважалося

Неандертальці організовували свій житловий простір так само, як і сучасні люди - це, на думку антропологів, свідчить про те, що стародавні люди були розумнішими, ніж передбачалося, з`ясували вчені Колорадського університету в Денвері.

Раніше вчені вважали, що неандертальці, викопні види людини, що жили близько 140 тисяч років тому, не мали звички ділити свої печери на кілька зон.

Проте таку думку спростували Жюльєн Риель-Сальваторе з Колорадського університету і його колеги. У ході дослідження печер Бальци-Россі в Італії, де, на думку вчених, неандертальці жили протягом тисячоліть, вони побачили, що стародавні люди не гірше сучасних вміли організовувати свій простір.

Їхні печери, на думку антропологів, ділилися на три зони. В одній з них, у верхній частині житла, розташовувалася своєрідна кухня неандертальців - про це свідчать знайдені викопні рештки тварин. Крім того, там же вчені виявили сліди вохри - вона часто застосовувалася для вичинки шкір, як клей і антисептичний засіб. У другій зоні, найпросторішій, розміщувалося вогнище - навколо нього збиралася вся родина, і тут же було їхнє спальне місце. Нарешті, в третій зоні неандертальці виготовляли кам`яні інструменти - там було найбільше сонячного світла, а ризик того, що хтось завадить роботі, був мінімальним.

"Наше дослідження триває, але в цілому ми знайшли ще один приклад того, що неандертальці слідували певній логіці, коли організовували свій житловий простір. Також це вкотре доводить, що стародавні люди були розумнішими, ніж вважалося", - додав Риель-Сальваторе, чиї слова наводяться в повідомленні.

Раніше група вчених виявила ретровіруси неандертальців і денисівців у геномах сучасних людей.

ua.korrespondent.net