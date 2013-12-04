Рецепт зимового гарячого коктейля для бадьорості

Зима - це не тільки новорічні свята, ошатна ялинка, запечений гусак і глінтвейн. Це ще й холодні довгі вечори, пронизливий вітер, кусючі морози, ослаблений імунітет і постійні застуди. Так легко впасти в депресію і почати заїдати її шоколадками та солодкими булочками, а потім скаржитися на зайві кілограми. Для того, щоб цього уникнути, є відмінний спосіб подарувати організму вибух бадьорості без зайвих калорій - це гарячий банановий коктейль з шоколадом і корицею. Банан і гіркий шоколад - відмінні продукти, що піднімають настрій, а кориця лише посилить ефект.

Нам знадобиться:

- 500 мл молока ;

- 1 банан ;

- 50 гр чорного шоколаду ;

- щіпка кориці і ванілі.

Ставимо молоко розігріватися в каструльці. У цей час за допомогою блендера перетворюємо банан в пюре і додаємо в молоко. Туди ж кришимо шоколад. Гарненько змішуємо, аж доти, поки шоколад не розчиниться. Після розливаємо по чашках і посипаємо корицею і ваніллю. Бадьорого дня!