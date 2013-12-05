Вагітність вилікувала жінку від раку матки

Лікарі знайшли у Николи Веллер пухлину в матці. УЗД показало: жінка була вагітна, йшов сьомий тиждень, хоча у неї стояла спіраль. Але по-справжньому медиків шокував факт того, що гормони, що виробляються під час вагітності, примусили рак відступити - пухлина почала просто розпадатися, пише The Daily Mail.

За словами фахівців, це врятувало жінці життя, і це унікальний випадок. Лікарям Окружного госпіталю Каунті навіть не потрібно було проводити операцію з видалення новоутворення. У матці залишилася лише мала частина від первинної пухлини. Біопсія показала: рак знаходиться на ранній стадії. Тим часом, до цього пухлина була досить великою.

Сама вагітність пройшла без ускладнень, як і пологи. На сьогодні в організмі жінки немає ознак того, що рак може повернутися. Примітно: нерідко розвитку раку сприяють жіночі гормони. Які саме гормони врятували жінці життя, лікарі сказати не можуть.

Meddaily