Валеріану ефективніше вдихати, а не пити

Норвезькі вчені виявили простий і при цьому ефективний спосіб позбавлення від безсоння - звичайна настоянка валеріани. Тільки її треба не пити, а вдихати. Дослідження показали, що при вдиханні валеріана діє в 20 разів швидше і ефективніше, ніж при прийомі крапель всередину.

Отже, якщо ви страждаєте безсонням, то кожен раз перед сном вдихайте пари валеріани по 2–3 рази кожною ніздрею. Вдихи повинні бути неглибокі і повільні. Тільки не перестарайтеся - передозування заспокійливої настоянки може викликати головний біль.

Продовжувати таку терапію можна до 4-х місяців, проте вже через 1 місяць ви відчуєте помітні поліпшення. Нормалізується не тільки сон, але і робота серця, кров`яний тиск.