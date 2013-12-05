Діти без батька погано контактують з людьми

Співробітники Центру здоров`я Університету Макгілла зробили однозначний висновок: діти, що ростуть в повних сім`ях, рідше стикаються з психічними відхиленнями, передає РІА "Новини". Поки цю заяву підтверджують тільки експерименти з гризунами.

Мишей розбили на дві групи. Першу ростили обидва батька, а другу - тільки мати. Виявилось, друга група гризунів погано встановлювала соціальні контакти і проявляла агресію по відношенню до гризунів з першої групи. Також було встановлено, що самки, що виросли без батьків, мали підвищену чутливість до амфетаміну. А у самців фіксувалися відхилення в передлобовій корі головного мозку, яка управляє соціальною поведінкою і пізнавальною активністю.

В принципі, фахівці раніше вже спостерігали за людьми, що виховувалися тільки матерями. За словами автора дослідження Габріелли Гоббі, в таких сім`ях дочки нерідко страждали токсикоманією. Значить, миші є хорошою моделлю для аналізу поведінки людини.

Meddaily