Виготовили білизну, яка контролює апетит

Всесвітньо відомий розробник програмного забезпечення «Microsoft» вирішив освоїти новий сектор ринку. Тепер він буде виробляти ...бюстгальтери.

Специфіка нижньої білизни полягає в її здатності контролювати апетит особи, яка її носить, і тим самим впливати на процес схуднення.

Ефект контролю апетиту досягається за рахунок сенсорних датчиків, розташованих в боках і чашечках бюстгальтера - вони фіксують зміну таких параметрів, як частота серцевих скорочень і температура тіла.

Сигнали з датчиків через «Bluetooth» надходять на смартфон або планшетний комп`ютер власниці чудо-ліфчика, завдяки чому вона може в режимі реального часу контролювати свій стан і визначити, чи дійсно їй хочеться їсти, або ж це бажання викликане стресом.

Таким чином, жінка може вчасно зупинитися і не заїсти шоколадкою невдачу на роботі або любовну травму. А психолог Мері Червінські, яка увійшла в команду розробників «розумного» бюстгальтера, відзначає, що даний винахід дозволяє контролювати не тільки зайву вагу, але і поведінку в цілому - а в кінцевому рахунку змінитися може навіть стиль життя.

internovosti.ru