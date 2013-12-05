У США заборонили продаж генетичних тестів

Американська влада заборонила компанії 23andMe продавати набори для генетичного тестування, які доставляються поштою, підкреслюючи, що помилкові результати можуть штовхнути деяких споживачів на непотрібні медичні процедури. Стартап 23andMe займається продажем індивідуальних генетичних тестів по $ 99 вже п`ять років.

Нещодавно фірма запустила нову маркетингову кампанію, проте Управління з нагляду за якістю продуктів харчування і лікарських засобів заборонило продаж тестів до тих пір, поки не буде доведена їх ефективність.

За словами представників відомства, їх турбують можливі наслідки неточних тестів.

Назва 23andMe відсилає нас до того факту, що ДНК людини складається з 23 пар хромосом. У США діють кілька компаній з продажу генетичних тестів, проте 23andMe користується фінансовою підтримкою інтернет-гіганта Google і відомої фармацевтичної компанії Johnson&Johnson. Компанія була заснована Анною Войжіцкі, дружиною засновника Google Сергія Бріна. Брін і Войжіцкі у вересні цього року оголосили про розрив стосунків.

У компанії заявляють, що тестом вже скористалися більш як 475 000 осіб. Аналізи, проведені на основі проби слини, дозволяють виявити більш як 240 генетичних рис, які допомагають людям оцінити стан свого здоров`я.

Проте влада США стурбована, що через помилково-позитивні результати жінки можуть зважитися на непотрібні їм операції з видалення молочних залоз або яєчників. Помилково-негативні ж тести можуть перешкодити людям помітити симптоми реальних захворювань.

Компанія визнала, що їй не вдалося задовольнити вимоги регулятора щодо дотримання терміну здачі тесту, і пообіцяла вирішити існуючі проблеми.

cybersecurity.ru