Cоцмережі шкодять психіці

Дівчатка-підлітки, проводячи години, проглядаючи чужі фотографії в соціальних мережах, частіше мають проблеми, пов`язані з уявленнями про власне тело. Як відзначає The Daily Mail, це може привести до справжніх розладів харчування.

Тут не грає ролі загальний час, проведений в мережах. Важливе саме вивчення чужих фото і викладання своїх, мовиться в звіті Американського Університету у Вашингтоні. Учені проаналізували психологію 103 дівчат, намагаючись з`ясувати, чи задоволені ті власним зовнішнім виглядом.

Були виявлені деякі проблеми. Наприклад, дівчата частіше вважали ідеалом худе тіло, а не спортивне. Вони були вічно незадоволені собою, навіть якщо їх фізична форма знаходилася у повному порядку. Примітно, що соціальні мережі замінили особисте спілкування, давши простір для "спекуляцій" стосовно свого образу.

Meddaily