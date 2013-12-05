У Гонконгу циркулює небезпечний грип

У Гонконгу зафіксовано перший випадок зараження пташиним грипом H7N9 людини, пише news.open.by з посиланням на СNN. Повідомляється, що 36 -річна жертва перебуває у госпіталі в критичному стані.

Відомо, що пацієнтка нещодавно їздила в Шеньчжень, де вона купила живу курку, яку сама приготувала. Зараз в ізоляторі перебувають люди, які вступали з жінкою в тісний контакт. Поки ситуація не критична, але Гонконг підвищив рівень готовності до пандемії грипу до "серйозного " ​​.

Вперше про зараження людини даним штамом повідомили в Шанхаї в березні. За тиждень кількість постраждалих перевищила 100, за даними ВООЗ. Закриття пташиних ринків дозволило різко скоротити кількість інфікованих. Деякі медики навіть стали говорити про те, що грип відступив повністю. Більш того, фактів поширення штаму серед людей немає. На початок листопада налічувалося 139 лабораторно підтверджених випадків грипу. 45 осіб померли.

У Гонконгу найближчим часом буде проведена перевірка пташиних ринків щодо виявлення підозрілої птиці. Також виникають питання щодо імпорту живих курей з Шеньчженя.