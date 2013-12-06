Уява впливає на зіницю ока

Вчені з Університету Осло виявили несподівану особливість людського ока і мозку. Як виявилося, зіниці звужуються і розширюються не тільки від яскравого світла або в темряві, але і від уявних предметів - яскравих або темних, пише Незалежне інформаційне агенство .

У ході експерименту замірявся розмір зіниць у групи людей за допомогою інфрачервоного приладу. При цьому спочатку добровольців просили подивитися на екран, на якому з`являлися трикутники різної яскравості. Потім замість фігур залишався сірий фон, і учасникам потрібно було уявити ці трикутники .

У підсумку розмір зіниць змінювався, чого варто було очікувати, залежно від яскравості уявних фігур. Чим фігура була яскравішою, тим зіниця менша. Притому зіниця реагувала і на уявні в голові фігури.

До речі, розширення зіниці спостерігається і при емоційному збудженні, больових відчуттях, введенні в організм симпатоміметичних (адреналін, кокаїн, амфетамін), галюциногенних (ЛСД , мескалін) і антихолінергічних препаратів (атропін) . Скорочується ж зіниця від впливу седативних препаратів, алкоголю і опіоїдів, а також інгібіторів ацетилхолінестерази.