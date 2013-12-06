Вчені тестують препарат, що "стирає" важкі спогади

Вчені приступили до тестування хімічної речовини, яка може стерти або переписати травмуючі спогади, що викликають реакцію страху і стрес, повідомляє NEWSru.co.il.

Потенційно руйнівні спогади про травмуючі інциденти можуть значно впливати на життя людини. Вони складають основу посттравматичного стресу (посттравматичний стресовий розлад, ПТСР) і можуть змінювати актуальний стан і приводити до проблем у поведінці - наприклад, викликати почуття жаху і заціпеніння при гучних звуках, які колись у минулому супроводжували негативні події .

Вчені з університету Еморі в Грузії знайшли препарат, який націлений на запобігання страху, викликаного спогадами, і використовується для лікування посттравматичного стресового розладу у мишей.

У ході експерименту гризуни протягом двох годин були прив`язані до дерев`яної дошки без можливості поворухнутися. Такий стресовий досвід привів до загострення почуття страху, аналогічного тому , який відчувають люди з ПТСР. В результаті тестування різних препаратів дослідники виявили, що речовина Latrunculin може стерти спогади про таку стресову подію через кілька днів .

В іншому експерименті миші були привчені до вживання метамфетаміну в спеціальній кімнаті, наповненою різними ароматами. Гризуни, яким вводили Latrunculin, на відміну від інших мишей, через два дні після повернення в кімнату не шукали наркотик.

Препарат поки не тестувався на людях, але вчені сподіваються, що майбутні дослідження зможуть пояснити, як нейрони мозку кодують кожен спогад, і тим самим забезпечать лікування для людей, які страждають від травматичних спогадів.