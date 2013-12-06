Кого вважати алкоголіком

Міністерство охорони здоров`я Ізраїлю, спільно з об`єднанням психіатрів і об`єднанням терапевтів, вперше опублікувало критерії алкоголізму та рекомендації щодо його лікування, пише NEWSru.co.il.

Згідно з визначенням ізраїльського МОЗ, алкоголіком є чоловік , що споживає на регулярній основі більше трьох стандартних порцій алкогольного напою на добу або більше 14 порцій на тиждень. Для жінок максимальна норма, щоб не вважатися алкоголічкою, становить дві порції алкогольного напою на добу або сім порцій на тиждень.

У якості стандартної порції алкогольного напою Міністерством охорони здоров`я Ізраїлю визначені третина літра пива (точніше, згідно загальносвітовим стандартам, 12 унцій або 355 мл пива), стопка віскі / горілки (1,5 унції або 45 мл 40-градусного напою ), або келих вина з вмістом 14 грамів чистого алкоголю (5 унцій або 150 мл).

Таким чином, за визначенням МОЗ Ізраїлю, "алкоголіком" вважається чоловік, що регулярно випиває за одну добу більше 1 літра пива, або майже півлітра вина, або неповну склянку горілки. Або ж - 5 літрів пива за тиждень, або одну пляшку ( 0,7 л) 40 - градусного напою, або 2,1 літра вина.

Жінка відтепер вважається в Ізраїлі "алкоголічкою" , якщо регулярно випиває на день більше 0,7 літра пива, або майже 100 гр 40-градусного напою, або 300 гр вина. Або ж за тиждень - 2,5 літра пива, або більше 315 гр 40-градусного напою, або більше 1 літра вина.

Згідно з оцінкою об`єднання психіатрів, збиток від алкоголізму обходиться державі не менше, ніж у 8 мільярдів шекелів на рік (доходи держави від податків з продажу алкоголю об`єднання психіатрів не вказує ). Кількість алкоголіків у країні - 80-90 тисяч осіб.

При цьому в МОЗ визнають, що відмовилися від старої концепції боротьби за повне припинення споживання алкоголю населенням, оскільки подібна мета недосяжна .

Нагадаємо, що за останні роки Кнесет прийняв цілий ряд законів, спрямованих на боротьбу зі вживанням алкоголю, в першу чергу - серед молоді.

Серед іншого, був прийнятий закон про заборону на продаж алкоголю з 23:00 до 06:00 годин. Покарання за продаж алкоголю підліткам були значно збільшені. Співробітники поліції отримали право конфіскувати пляшки з алкогольними напоями в разі, якщо мають достатньо підстав підозрювати, що розпивання алкоголю проходитиме в громадському місці або в автомобілі, або ж у разі, якщо є підстави вважати, що розпивання алкоголю може призвести до порушення громадського порядку.

Крім того, була заборонена реклама алкогольних напоїв на рекламних щитах, громадському транспорті, дитячих друкованих ЗМІ, а також в телевізійних і радіопередачах, призначених для дітей і підлітків.

Будь-яка реклама алкоголю повинна містити попередження міністерства охорони здоров`я.

Також була проведена реформа оподаткування алкоголю, що призвела до подорожчання дешевих алкогольних напоїв і зниженню цін на дорогий, якісніший алкоголь.