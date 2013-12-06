У Польщі без електрики лишилися понад 100 тисяч осіб

Понад 100 тисяч осіб залишилися без електропостачання, головним чином, на північному заході Польщі сьогодні вночі внаслідок ураган «Хав`єр», що проходить країною та завдав значних збитків, але, за останніми даними, не призвів до жертв.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними польської пожежної служби (PSP), за останню ніч рятувальники виїжджали за викликами близько 1,2 тисяч разів.

Ураган пошкодив лінії електропередач, дахи будинків, зламав дерева також в інших регіонах Польщі, а сильні пориви вітру відчувалися також у Варшаві.

За останніми даними пожежників, станом на сьогоднішній ранок постраждала одна особа, яка на автомобілі зіткнулась з деревом, що лежало на дорозі.

Синоптики на TVN Meteo повідомляють, що швидкість ураганного вітру становить 130 кілометрів за годину.

Найсильніший вітер - на північному заході країни біля узбережжя Балтійського моря, а в центральній частині країни зафіксовані пориви вітру 70-90 кілометрів за годину.

Синоптики прогнозують, що сьогодні на півдні країни у горах можливі пориви вітру до 155 кілометрів за годину, але вже завтра швидкість урагану в усій країні спаде до 70-130 кілометрів за годину.