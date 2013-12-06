Фізичні вправи сприяють творчому мисленню
13:18, 06 грудня 2013Зарубіжні новини
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Результати дослідження
Фізичні вправи сприяють творчому мисленню. Про це говорять результати дослідження, проведеного ученими з Лейденського університету.
Експеримент показав, що добровольці, які тренувалися чотири рази в тиждень, у результаті краще справлялися з серією когнітивних тестів і мислили більш творчо. Фізично активні люди демонстрували кращу пластичність розуму. Якщо регулярні тренування уривалися, показники креативного мислення спадали.
На думку авторів дослідження, фізична активність допомагає подолати інтелектуальну «безвихідь» і дає натхнення.
Нагадаємо, раніше вчені прийшли до висновку, що інтенсивні спортивні тренування підвищують інтелект.
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