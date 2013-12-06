У Росії зафіксовано нові спалахи африканської чуми

Нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС) серед диких кабанів зафіксовано на території трьох областей Росії - Ростовської, Волгоградської і Смоленської.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

Зокрема, в Ростовській області вірус АЧС виявлено 4 грудня при дослідженні патологічного матеріалу, виявленого в Чертковському районі Ростовської області.

У Смоленській області вірус АЧС виявлено 3 грудня в Шумяцькому районі. Раніше АЧС на території Шумяцького району Смоленської області і Чертковського району Ростовської області вже реєструвалася.

У Волгоградській області вірус АЧС виявлено 4 грудня у Фроловському районі і в Кумилженському районі, де раніше хвороба не реєструвалася.

Зараз у вогнищах працюють фахівці держветслужб Ростовської, Волгоградської і Смоленської областей під контролем територіальних управлінь Россільгоспнагляду, першочергових заходів вжито.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Україна і РФ в ході 10-го засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії домовилися про створення тристоронньої надзвичайної комісії з участю Білорусі з ліквідації африканської чуми свиней.

З початку року в Росії зафіксовано більш як 70 вогнищ АЧС. Також спостерігаються спалахи цього захворювання в Білорусі.

Міністерство аграрної політики і продовольства України наприкінці серпня повідомило про посилення контролю на кордонах з Російською Федерацією і Республікою Білорусь через загрозу занесення збудника африканської чуми свиней.

За інформацією Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, випадків захворювання тварин на українській території цього року зафіксовано не було.

За даними Держветфітослужби, уряд вжив необхідних заходів для запобігання поширенню АЧС на території України. Зокрема, заборонено ввезення до України сприйнятливих до АЧС тварин, продукції і сировини з Білорусі і федеральних округів Росії, де зафіксовано захворювання. Також Україна заборонила використання харчових відходів для корму сільськогосподарських тварин, зокрема свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварин з підозрою на це захворювання знищують. Для людини АЧС небезпеки не становить.