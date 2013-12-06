Россільгоспнагляд виявив у м'ясі «Агропродукту» кишкову паличку

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) запровадила режим посиленого лабораторного контролю для виробника м`ясної продукції «Агропродукт» (Тернопільська обл.) у зв`язку з виявленням шкідливих речовин у продукції підприємства.

Згідно з повідомленням відомства, в ході лабораторних досліджень у охолодженій свинині виробництва вказаної компанії було виявлено наявність бактерій групи кишкової палички, а в охолодженій яловичині – зафіксовано перевищення допустимої кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Як повідомляв УНІАН, у травні Россільгоспнагляд тимчасово обмежив поставки до РФ продукції українського підприємства «Агропродукт» у зв`язку з виявленням у охолодженій яловичині виробництва даної компанії мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів.

Довідка УНІАН. «Агропродукт» займається виробництвом м`яса. Власниками «Агропродукту» є Мирослав Плішка і Степан Рубай, яким належить по 50% акцій компанії. У 2012 році компанія отримала майже 3 млн грн чистого прибутку, що на 19,1% більше, ніж у 2011 році. Виручка «Агропродукту» від реалізації продукції минулого року скоротилася на 13,4% - до 206,7 млн грн.