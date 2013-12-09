Китайський грип поки що не передається повітрям

Вірус пташиного грипу H7N9, спалахи якого спостерігалися в Китаї навесні 2013 року, поки не набув здатності швидко і ефективно заражати людей, а також передаватися повітряно-крапельним шляхом, що віддаляє загрозу пандемії та суперечить висновкам попередніх досліджень, пише видання Science.

"На щастя, віруси H7N9 поки що не вміють добре з`єднуватися з рецепторами на поверхні клітин легенів людини. Отримані нами результати говорять про те, що нам слід продовжувати спостереження за еволюцією H7N9 і стежити за тим, чи не набуде він додаткових мутацій", - заявив Аян Вілсон з Дослідницького інституту Скріппса в місті Ла Хойя.

Вілсон і його колеги з`ясували, що китайський пташиний грип не такий небезпечний, як вважали інші вчені, в тому числі відомий японський вірусолог Йосіхіро Каваока, проаналізувавши геноми і структуру оболонок кількох штамів H7N9, витягнутих з проб крові жителів Шанхаю навесні цього року.

Використовуючи рентгенівський кристалограф, автори статті виявили, що ключовий білок оболонки вірусу, гемаглютинін, поки не здатний ідеально точно чіплятися за особливі виступи, хвости сіалових кислот, на клітинах людських легенів, що необхідно для проникнення H7N9 всередину них.

Це підтверджувалося і в ході експериментів із зараженими культурами клітин людини і птахів.

Тому, як вважають автори статті, загроза пандемії H7N9 менш реальна, ніж на те вказували роботи їхніх колег, і поки цей вірус вкрай погано передається між людьми і не здатний заражати їх повітряно-крапельним шляхом.

ua.korrespondent.net