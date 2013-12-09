У Малайзії через повені евакуйовано понал 60 тис людей

Більш як 60 тисяч людей евакуйовано в Малайзії через повені, що охопили всю півострівну частину країни, повідомляє РІА «Новости».

За даними Національної ради безпеки, в північному штаті Тренгану кількість евакуйованих перевищила 19 тисяч людей. У столиці сусіднього штату Келантан Кота-Бару ясніша погода дозволила сотням евакуйованих повернутися додому, і на цей момент в евакоцентрах залишаються трохи більше 500 людей.

У розташованому в центральній частині Малаккського півострова штаті Паханг евакуйовано понад 40 тисяч місцевих жителів, проте вода там йде на спад.

На півдні півострова, в штаті Джохор, тільки в його столиці евакуйовано понад тисячу людей.

Сезонні повені, які зазвичай починаються в Малайзії в листопаді, цього року забрали життя двох осіб, ще двоє зникли безвісти.