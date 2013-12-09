У шлунку знайшли "біологічний годинник"

Шлунок не тільки перетравлюэ їжу, але і відстежує час. Як передає The Sydney Morning Herald з посиланням на дослідження Університету Аделаїди, нерви в шлунку працюють як "внутрішній годинник". Вони пов`язані з тим, наскільки людина сита, і який зараз час.

Дослідження мишей показало: коли нерви повинні бути активні, вони демонстрували понижену чутливість до розтягання, яке відбувається під час прийому їжі. Чутливість нервів визначає швидкість передачі сигналу в мозок про наповненість шлунку.

Вночі, коли тілу не потрібно багато енергії, нерви реагують швидко, повідомляючи мозку, що час припинити їстиє. Це відкриття може пояснити, чому у людей, що працюють ночами, спостерігаються певні відхилення. Згідно зі статистикою, позмінні працівники частіше страждають від зайвої ваги.

Meddaily