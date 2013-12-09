NASA прогнозує магнітний переворот на Сонці

Американське аерокосмічне агентство NASA опублікувало візуалізацію зміни положення магнітних полів Сонця від січня 1997 до грудня 2013 року.

Магнітні полюси Сонця міняються місцями приблизно кожні 11-12 років і визначають те, що називають сонячним циклом.

У розпал кожного перевороту Сонце проходить через періоди найбільшої активності, під час яких збільшується кількість спалахів, плям і корональних викидів.

Черговий переворот, згідно з даними NASA, повинен відбутися вже найближчим часом. Можливо, навіть до кінця року: у серпні вчені заявляли, що чекати залишилося не більше трьох-чотирьох місяців. Зміна магнітної полярності Сонця повинна викликати хвильовий ефект по всій Сонячній системі, на Землі можливі проблеми із супутниками та лініями електропередачі.

Втім, катастроф чекати не доводиться - за словами фахівців, нинішній пік активності є найслабкішим за останні 100 років. Цього року спалахів на Сонці - "корональних дір" із підвищеною швидкістю сонячного вітру - і викидів плазми, які викликають магнітні бурі на Землі, було менше, ніж у попередні максимуми циклів.

ua.korrespondent.net