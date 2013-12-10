150 осіб у США отруїлися токсичними речовинами

Витік невстановленої хімічної речовини сталася в промисловій зоні американського міста Монровія, штат Каліфорнія, в результаті чого близько 150 осіб отруїлися токсичними випарами, передає РІА Новости з посиланням на телеканал CBS Los Angeles.

За даними телеканалу, всі постраждалі були співробітниками компанії, яка займає приміщення будівлі, розташованої неподалік від місця, де стався витік. У повідомленні не уточнюється, де саме стався витік і про яку речовину йдеться.

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Місцева влада не проводили евакуацію, але при цьому рекомендувала всім, хто знаходиться в зоні аварії, сховатися у приміщенні. Фахівці по роботі з небезпечними матеріалами, які прибули на місце аварії, намагаються визначити причини витоку.

У свою чергу, газета Los Angeles Times повідомляє про 45 постраждалих в результаті інциденту. Дев`ять з них були госпіталізовані. Як відзначає видання, витік стався в "одній із споруд" у районі міста.