Розпочато випробування штучного серця

Штучне серце є результатом інтеграції космічних технологій в медицину та біологію, передає " Росбалт". На створення серця пішло 15 років. Вперше його протестували на французьких пацієнтах .

Керував роботою по створенню серця професор Алейн Карпентьє. Було вирішено звернутися до космічних технологій з тієї причини, то вони довговічні, міцні і вирізняються підвищеною точністю. Серце об`єднало в собі органічні матеріали, біологічні тканини, зменшені копії деталей, що використовуються в будівництві супутників.

Умови, створювані в організмі людини, якій потрібна пересадка, складні, як і в космосі. Серце розраховане на 35 мільйонів відкриттів і закриттів серцевих клапанів на рік. Загальний термін придатності серця - мінімум п`ять років. За словами фахівців , штучне серце здатне повністю викорінити нескінченні листи очікування на трансплантацію даного органу.