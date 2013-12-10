Вчені виявили новий полюс холоду Землі
12:56, 10 грудня 2013Зарубіжні новини
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Вчені виявили в Антарктиді місце на крижаному плато на висоті 4 тис. метрів над рівнем моря, де температура в 2010 році опустилася до -93 градусів Цельсія, пише Бі-Бі-Сі.
За словами фахівця Національної гляциологічної бази даних США Теда Скамбоса, температури зафіксовані в улоговинах із холодним повітрям на крижаному схилі.
Така ситуація цілком може бути характерною для іншої планети, додає вчений із Колорадо.
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