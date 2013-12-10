Вчені виявили новий полюс холоду Землі

Вчені виявили в Антарктиді місце на крижаному плато на висоті 4 тис. метрів над рівнем моря, де температура в 2010 році опустилася до -93 градусів Цельсія, пише Бі-Бі-Сі.

За словами фахівця Національної гляциологічної бази даних США Теда Скамбоса, температури зафіксовані в улоговинах із холодним повітрям на крижаному схилі.

Така ситуація цілком може бути характерною для іншої планети, додає вчений із Колорадо.