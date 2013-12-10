Сочевиця та боби зміцнюють нервову систему

Вітамін В9, відомий також як фолати або фолієва кислота, давно прописується вагітним. Але тепер учені стверджують, що приймати його слід всім людям без винятку, так як він необхідний для нормального функціонування мозку і нервової системи, пишуть іноземні ЗМІ.

«Крім позитивного впливу на організм вагітної жінки, фолієва кислота відіграє ключову роль у розвитку червоних кров`яних клітин, - говорить американський експерт в області здорового харчування Філ Лемперт. - Ці клітини переносять кисень по всьому тілу. Так що в разі дефіциту фолієвої кислоти у людей може розвиватися анемія».

Лемперт підкреслив, що вітамін В9 також необхідний для нормального функціонування нервової системи і мозку. Крім того, фолієва кислота знижує рівень амінокислоти під назвою гомоцистеїн в крові, пише medikforum.ru. А при її підвищеному рівні виростає ризик розвитку серцево-судинних хвороб..

Нарешті, дефіцит фолієвої кислоти давно пов`язаний з проблемами тканин, включаючи дерматити, втрату шкірної пігментації, пухлини стравоходу, легенів, матки і шийки матки, а також кишечника. У Росії рекомендована добова доза фолієвої кислоти становить для дорослої людини 400 мікрограмів. Але, жінкам, які при надії ця доза встановлюється індивідуально лікарями.

До продуктів харчування, багатих вітаміном В9, відносяться сочевиця, салат-латтук, шпинат, ріпа, буряк, квасоля, чорні боби, нут, боби, авокадо, насіння, зелень гірчиці і капуста.. Сама по собі фолієва кислота в нашому організмі не синтезується, так що ми можемо отримувати її лише разом з їжею або у вигляді вітамінних добавок. Правда, треба пам`ятати, що процес приготування продуктів руйнує частина фолатів.