Медитація впливає на гени

Свідчень того, що медитація має благотворний ефект на здоров`я, стає все більше. І ось тепер учені вирішили встановити, як медитація фізично впливає на організм, пише mednovelty.ru

Нове дослідження, проведене вченими з Вісконсіна (США), Іспанії та Франції, надало перші підтвердження молекулярних змін в організмі після медитації.

Вчені досліджували ефекти за підсумками дня інтенсивної медитації уваги в групі досвідчених медитаторів в порівнянні з контрольною групою новачків. Обидві групи були залучені в спокійну немедітативну активність. Після 8 годин практики уваги медитатори продемонстрували діапазон генетичних і молекулярних відмінностей, включаючи змінені рівні генно-регулюючих машин і знижені рівні прозапальних генів, які корелювали з більш швидким фізичним відновленням після стресової ситуації.

«Вперше ми виявили настільки швидкі зміни в генному вираженні в учасників медитативної практики уваги» , повідомив автор дослідження Річард Девідсон з Вісконсинського університету в Медісоні .

«Що ще більш цікаво, зміни спостерігалися в генах, які сьогодні використовуються в якості цілей для протизапальних і болезаспокійливих препаратів» , сказала Перла Каліман з інституту біомедичних досліджень Барселони .

Результати опубліковані у виданні Psychoneuroendocrinology .