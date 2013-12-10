Як позбутися поганих думок

Щоб позбутися похмурих думок, потрібно записати їх на папері, який потім порвати і викинути. Таку рекомендацію дали психологи з Огайського і Мадридського університетів за наслідками експериментального дослідження.

Вони провели експеримент за участю іспанських школярів і студентів, які записували свої думки про власну зовнішність і про смачну їжу. Половина учасників викидала свої записи, а друга їх зберігала. Експеримент повторили віртуально (на комп`ютері). Виявилось, що записуючи негативні думки, а потім, викидаючи записи, учасники добивалися реального психологічного полегшення. З іншого боку, якщо зберегти запис позитивних думок, то їх легше відтворити, навіть не звертаючись до зробленого запису.

За словами дослідників, експеримент показав, що до записаних думок можна ставитися як до матеріальних об`єктів. Якщо «записати» думки в уяві, такого ефекту не буде.

likar.info