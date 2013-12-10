Заняття спортом запобігають нападам агресії у дітей

Регулярні фізичні вправи дозволяють запобігати нападам гніву і агресії у дітей. У дослідженні Університету Джорджії /США/ брало участь 208 школярів у віці від 7 до 11 років, переважно із зайвою вагою і дотримуються сидячого способу життя. Програма фізичної діяльності проходила протягом 10-15 тижнів і включала вправи аеробіки і гімнастики. Психологічні тести визначили, що вже під час занять у дітей значно знижувалися ознаки дратівливості, депресії, тривоги і симптоми нервових розладів.

На думку доктора Кетрін Девіс, фізкультура є ефективним методом не тільки боротьби з ожирінням, але і з агресивною поведінкою у дітей і підлітків. Загальновідомо, що фізична активність дозволяє і дорослим керувати гнівом. Несподівані спалахи гніву і ворожості пов`язані з ранньою дитячою злочинністю, серцево-судинною і метаболічною дисфункцією у дорослих, що підвищує ризик інфаркту, інсульту і діабету. Лікарі говорять, що фізична активність долає і з хронічними хворобами, і позитивно діє на психіку дитини. Крім того, медики з`ясували, що вправи удосконалюють пізнавальні здібності у дітей. ami-tass.ru