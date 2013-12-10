Пологи під гіпнозом - новий тренд в акушерстві

Особливий метод гіпнозу може, за словами фахівців, позбавити від болю, який супроводжує пологову діяльність, пише The Times of India. Синтія Овергард, засновник освітнього центру HypnoBirthing ("Гіпнопологи"), вважає, що пологовий біль викликаний страхом і напругою.

Під час пологів тіло виділяє окситоцин, що викликає перейми. Але якщо жінка стривожена або боїться, то окситоцин перестає вироблятися, а показник адреналіну підвищується. Адреналін перенаправляє кровотік від матки і її шийки в інші частини тіла. Тому шийка матки не може швидко розширитися, що уповільнює весь процес пологів і робить їх хворобливими.

Якраз, у цей момент на допомогу може прийти гіпноз. Жінка глибоко дихає, використовується техніка візуалізації і розслаблення. Дані методики дозволяють породіллі заспокоїтися. Також самі пологи можуть супроводжуватися прослуховуванням заспокійливих повчань, як краще розслабитися.

За заявами Інституту гіпнопологів, жінки, що використали дану методику, рідше вдавалися до кесаревого розтину, будь-якого втручання або народжування раніше терміну. Самогіпноз дає відчуття контролю над ситуацією і спокій.

Meddaily