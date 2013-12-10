В Осло вручили Нобелівську премію миру

В Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру: представники комітету вручили нагороду генеральному директору Організації з заборони хімічної зброї Ахмету Узюмджю, повідомля Радіо «Свобода».

На церемонії вручення премії Узюмджю заявив, що приймає нагороду за всю свою команду, яка докладає зусиль до того, щоб «позбавити світ від зброї, яка не розрізняє військових і цивільних, поле бою чи селище».

Організація із заборони хімічної зброї, зокрема, відповідальна за ліквідацію хімічної зброї в Сирії – процес, який планують провести до середини 2014 року.

Джерело: radiosvoboda