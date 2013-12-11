Медитація викликає благотворні зміни в генах

Учені не раз говорили про користь медитацій. Тепер же генетики Вісконсинського університету та Інституту біомедичних досліджень Барселони довели: медитації впливають на організм і, зокрема, на геном, пише "РБК".

Фахівці порівнювали стан групи добровольців, які один день практикували так звану медитацію усвідомленості, з контрольною групою, що просто відпочивала того дня. Виявилось, через 8 годин у основної групи в організмі фіксувалися генетичні і молекулярні зміни. Наприклад, знижувалася експресія прозапальних генів RIPK2 і COX2, зазвичай пов`язаних зі стресовою відповіддю.

Пригнічувалися і гістондеацетилази, які контролюють активність інших генів. Дані зміни говорили про те, що показники стресового гормону кортизолу швидко приходили в норму після того, як добровольці піддавалися стресу. Це перша наукова робота, що довела зв`язок медитації і роботи генів. Виходить, медитація здатна викликати епігенетичні зміни.

Meddaily