Брюсельська капуста допоможе зачати дитину

Про це говорить дієтолог Німа Саввідс. Зокрема, секрет капусти полягає в наявності в ній фолієвої кислоти. А вона важлива для підвищення показників фертильності у чоловіків і жінок, і знижує ризик викиднів і вроджених дефектів, пише The Daily Mail.

Також брюсельська капуста багата вітамінами, які збільшують кількість сперматозоїдів в еякуляті і доставляють в матку необхідні поживні речовини, що підвищує шанси на виживання майбутньої дитини. Ще в капусті містяться фітосполуки - діїндолілметан. Вона допомагає тілу жінки вбирати естроген в правильній концентрації.

Насправді, він приєднується до естрогену, що поступає із зовнішніх джерел. До них відносяться пестициди і гормони, що містяться в м`ясі або молочних продуктах. Це допомагає тілу позбавитися надлишків естрогену, що підвищує фертильність. До того ж, овоч знижує показники холестерину і має протизапальні властивості.

Meddaily