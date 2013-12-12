Який сорт сиру найкорисніший для здоров'я зубів

Дієтологи розповіли, якою сир необхідно включити в свій щоденний раціон, щоб зберегти здоров`я зубів. Цим сиром виявився чеддер, оскільки містить багато кальцію і білка, пишуть іноземні ЗМІ.

Дуже корисним є також соус із сиром чеддер, а також суп, приготований з цим сиром. Чеддер допомагає знизити ризик розвитку карієсу, стимулює вироблення слини, протистоїть дії кислоти, яка виникає при розкладанні продуктів.

Сир чеддер майже не містить лактозу, він підходимо тим людям, яким не можна включати лактозу в раціон. Вчені радять урізноманітнити меню за допомогою різних страв з сиром чеддер, овочами і пастою.

Однак варто обмежити вживання чеддера тим, хто страждає від головного болю. Чеддер містить тирамін, який виникає як наслідок розкладу амінокислот. Ця речовина є причиною імунної відповіді, звуження судин, впливає на процеси в нервовій системі. Цей компонент, що володіє токсичними властивостями, тому може стати причиною мігрені.