У вітаміна D виявили несподівану властивість. Як показали дослідження, вітамін не давав мігрувати імунним клітинам, що шкодять центральній нервовій системі, пише News - medical.net . Університет Джонса Хопкінса зараз займається клінічними випробуваннями вітаміну. За словами його співробітників, вітамін може виявитися більш ефективною і безпечною терапією, ніж сучасні ліки.

Нагадаємо: при склерозі імунні клітини атакують нервові клітини людини, пошкоджуючи їх оболонку.Це допомагає при передачі сигналів, що відповідають за рухи, мову та інші функції. Імунна система накопичує Т-клітини в лімфатичних вузлах. Звідти вони спрямовуються до нейронів. Значна доза вітаміну не давала клітинам переміщатися в спинний і головний мозок. Замість цього вони перебували в крові, що показало дослідження. Тобто про тотальне придушення імунітету мова не йде .

Вітамін D, ймовірно, пов`язаний з процесом вироблення клейкої субстанції, що дозволяє Т- клітинам прикріплятися до стінок судин. У результаті клітини затримуються в кровотоці, не доходячи до мозку. Але, як тільки вітамін переставали давати, характерні для склерозу показники поверталися. І це непогано, адже тимчасове припинення терапії дозволить пацієнтові впоратися з інфекцією в разі її розвитку. Після того, як організм інфекцію переможе, вітамін можна давати знову. Сучасні ж препарати, що пригнічують імунітет, можуть виводитися з організму 6-12 тижнів.