Як вірус гепатит С проникає в клітини організму

Співробітники Інституту Скріппса зробили справжній прорив, вперше отримавши точну структуру білка Е2, життєво необхідного вірусу гепатиту С, передає "Ремедиум" . За допомогою цього білка вірус проникає в клітини. Зібрані дані дають можливість створити нову вакцину від вірусу.

У білка, як виявилося, є кілька ділянок, що швидко. Отже, антитіла людини працюють тільки відносно одного штаму вірусу. Плюс, Е2 покритий молекулами полісахаридів. Вони не дають антитілам прив`язуватися. Тож, щоб антитіла працювали універсально, необхідно знайти стабільні та відкриті ділянки білка.

До цього з`ясувати, яка структура білка, не вдавалося, бо його стабільну форму важко отримати в достатній кількості. Тому вченим спершу довелося змінити білок, а сам білок залишався стабільним в розчині. За допомогою електронної мікроскопії структуру вивчали тільки після того, як спеціально створені антитіла зафіксували білок.

Зараз на основі отриманої інформації вчені намагаються створити або знайти структури, здатні простимулювати утворення антитіл. Ці антитіла повинні лягти в основу нової вакцини від гепатиту С, що загрожує цирозом і раком печінки.